Mientras Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se muestran más enamorados que nunca en las redes sociales tras confirmar que se convertirán en padres en los próximos meses, el programa de Magaly Medina expuso el pasado mediático de la bailarina brasileña.

Según el espacio de espectáculo, la modelo de 30 años de edad estuvo envuelta en un escándalo amoroso en el 2013, esto tras ser acusada de involucrarse con un hombre casado, nada menos que con el futbolista Maicosuel Reginaldo de Matos.

La bailarina habría sostenido un romance con el jugador desde el 2010, y fruto de esta relación quedó embarazada, sin embargo, en el 2013, acusó al deportista de no querer reconocer a su hija.

En medio del escándalo, el futbolista le exigió una prueba de ADN a la bailarina y la llamó un error en su vida.

“Lo hice, cometí un error y se acabó. Ella quiere presumir, ganar fama sobre los demás. Se acabó… cometí un error, fui un estúpido y ya está. Lo admito, me equivoqué al salir con ella. No se si la hija es mía, pero si lo es, me haré cargo y pagaré la pensión alimenticia”, señaló el pelotero a los medios brasileños.

Ana Paula Consorte, novia de Paolo Guerrero, estuvo envuelta en escándalo en Brasil. (Foto: Instagram / ATV)