Este lunes 20 de febrero de 2023, la modelo Ana Paula Consort e , novia de Paolo Guerrero , sorprendió a propios y extraños al mostrar su pancita de embarazo en una tierna publicación en Instagram .

La exreina de belleza posó en ropa deportiva para mostrar su vientre: “Buenos días, feliz lunes”, escribió.

La brasileña se encuentra en Buenos Aires con Paolo Guerrero y no dudó en compartir con sus seguidores dos imágenes que evidencian su embarazo.





¿Qué dijo Doña Peta sobre el embarazo de Ana Paula Consorte?

Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, habló sobre la relación de su hijo con la modelo brasileña Ana Paula Consorte y reveló que está en la dulce espera. Sin embargo, no se mostró muy entusiasmada por la llegada de su nieto número 21.

En conversación con ‘América Hoy’, fue consultada sobre si deseaba tener más nietos y respondió que ya tenía demasiados, aunque inmediatamente se rectificó y dijo que “ya se viene el 21, ¿no? (...) Para todos los hogares, una criatura es una bendición de Dios″, confirmando que la novia del jugador peruano se encuentra gestando.

De otro lado, advirtió a la brasileña que no es cariñosa con sus nietos: “Yo no soy cariñosa, de dar beso, no soy de hacer mimos. Ellos saben, hasta me ruegan mis nietos para que yo les dé un abrazo, con eso te digo bastante, por eso dirán que soy muy seca en ese sentido, (pero) doy mi vida por toda la familia, mis hijos, mis nietos, mi bisnietos”, comentó.

