María Becerra ingresó ayer a ‘La Casa de los Famosos, México’ para ofrecer un pequeño show junto a Los Ángeles Azules. Su presencia llamó mucho la atención de Nicola Porcella, quien semanas atrás dijo que la consideraba su ‘crush’.

Los finalistas no fueron avisados de la presentación, por lo que se mostraron muy sorprendidos cuando escucharon a María minutos antes. Cuando Nicola se dio cuenta, se acercó a Wendy para ‘terminar’ con su relación: “después de todo este tiempo que hemos pasado aquí, tengo que decirte algo de verdad, delante de Emilio, tengo que darle fin a lo que siento por ti”, le dijo el peruano.

Al respecto, Wendy contestó que no le importaba e incluso se animó a burlarse del apellido de la cantante: “no me importa si te enamoraste de María Becerra o de la becerra de tu tío”, replicó sonriendo.

Luego, el peruano se fue corriendo al salón para ver la presentación junto a los demás finalistas (Wendy, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio). Allí, la argentina se les acercó para saludarlos y hasta le dio un beso en el cachete al exchico ‘Esto es Guerra’.

Al terminar el show, Poncho afirmó que Nicola había flechado a la cantante, ya que se percató de que ella no lo dejó de mirar. “¿Verdad que me miraba? Para que vean como se trata a alguien”, contestó Porcella sonrojado.





VIDEO RECOMENDADO