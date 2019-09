Parece que los líos en los que se le ha visto involucrado últimamente han originado que Nicola Porcella tomé una drástica decisión que lo alejará de las pantallas de manera indefinida.

Según contó el ex guerrero al programa ‘Válgame Dios’ no volverá a participar de un reality de competencia pues, al parecer, no se encuentra a gusto con la manera en la que estos se desarrollan.

“Doy mi palabra que no piso más un reality de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un reality porque me expongo mucho”, dijo el ex conductor de ‘Estás en Todas’.

“ANGIE Y YO TENEMOS UNA RELACIÓN TÓXICA”

Porcella, además, habló más respecto a la relación que mantiene con su ex pareja Angie Arizaga- con quien tuvo un incidente en el que se le observó agrediéndola verbalmenteen plena calle- y aseguró que el vínculo que mantienen no es el más adecuada y por ello no deben estar juntos.

“Angie y yo juntos somos dinamita. Podrá haber mucho cariño entre los dos, pero si no te hace bien. A mi no me hace bien estar con ella y a ella no le hace bien estar conmigo y, como hemos visto, juntos nos hacemos daño (...) Sí hay que aceptar que Angie y yo tenemos una relación tóxica, sí lo acepto"