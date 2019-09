Nicola Porcella asegura que no perderá su tiempo en demostrar que es una “buena persona”

Nicola Porcella usó su cuenta de Instagram para compartir un reflexivo y sentido mensaje tras el escándalo en el que se ha visto envuelto luego de haber sido captado agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

Por intermedio de su red social personal, el polémico modelo rompió su silencio y se animó dejar una comentario meditabundo.

El ex participante de ‘Esto es Guerrera’ publicó una foto suya donde se luce de perfil y está acompañado del siguiente texto escrito en inglés: “Be a good person but don’t waste time to prove it" (Sé una buena persona, pero no gastes tiempo en probarlo).

Los seguidores de Nicola Porcella comentaron su instantánea y lo respaldaron por alejarse por completo de la televisión.