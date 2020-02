Luego que Yaco Eskenazi confesara que tuvo un distanciamiento de su esposa entre diciembre y enero, Natalie Vértiz rompió su silencio y aseguró que ahora está muy feliz con su familia.

“Nunca me ha gustado mostrar el lado negativo, pero como toda pareja, tenemos altos y bajos. Yaco ya salió aclarar todo lo que estábamos pasando y dentro de todo somos una familia, siempre lo seremos, pase lo que pase. Yo estoy feliz con mi relación y mi familia", dijo la exreina de belleza a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’.

Con respecto a la salida que tuvo su esposo a una discoteca mientras ella estaba de viaja, Vértiz señaló que "él tiene derecho de ir con sus amigos, yo confío, así como él confía en mí. Yo sabía dónde estaba’’, expresó la modelo quien espera convertirse nuevamente en madre más adelante.

También se refirió por el pedido que le hizo Yaco Eskenazi a Magaly Medina de sacarle un ‘ampay’. “El que nada debe nada teme”, manifestó.

Natalie Vértiz se pronuncia sobre distanciamiento con Yaco Eskenazi. (Video: ATV)

LA CONFESIÓN DE YACO

Hace unos días, el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ contó que durante diciembre y enero, atravesó situaciones personales muy difíciles como la muerte de su padre por lo que se distanció de la madre de su hijo. Sin embargo, el ‘exguerrero’, aseguró que trascurrido ese tiempo las cosas se arreglaron.

“En diciembre y enero he pasado una etapa difícil. Cumplí 40 años y mi papá falleció. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje de mi esposa”, indicó.

En la actualidad, la pareja ha vuelto a estar junta pese a que, en algún un momento, se deslizó la posibilidad de una separación luego de que el actor fuera visto saliendo de una discoteca junto a sus amigos mientras su esposa se encontraba de paseo en Estados Unidos.

“Hoy en día todo está perfecto, seguimos casados y dormimos en la misma cama. Gracias a Dios, ya está pasando la tormenta, nuestra primera tormenta. Estamos felices y planificando nuestro futuro”, señaló.

El exchico reality añadió que evalúan la posibilidad de convertirse en padres nuevamente dejando atrás los rumores de un divorcio de Vértiz, con quien se casó en julio de 2015 en una ceremonia que fue transmitida por televisión.