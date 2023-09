Monique Pardo se mostró muy indignada por la imitación que le hizo Manolo Rojas, a tal punto que lo amenazó con tomar acciones legales si es que este no se retracta. Entérate cuál fue toda la reacción de la exvedette sobre el tema.

La exbailarina empezó recordando los inicios del comediante y lo llamó ingrato: “a Manolo yo lo saqué de la calle, lo subí al escenario del teatro Olimpo, cuyo dueño era mi amigo. Como a él, a muchos he ayudado y son respetuosos”, dijo a El Popular.

Asimismo, señaló que lo llamó para pedir explicaciones, pues sus acciones la afectaron mucho. Confesó que incluso recibe ayuda médica: “lo he llamado y no contesta. Yo cuando una persona no da la cara, para mí es un cobarde porque todo se conversa, [...] Me hizo llorar la verdad y me ha hecho ver lo equivocada que he estado con una persona y los malos sentimientos que puede tener. He tenido que ir de emergencia a un psicólogo porque me he puesto mal”, sostuvo.

Por otro lado, dio un ultimátum señalando que espera las disculpas de Manolo hasta hoy lunes, caso contrario, procederá a enviar una carta notarial donde exigirá que se retracte.





