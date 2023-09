En una reciente entrevista, Monique Pardo compartió momentos de alegría y tristeza al hablar sobre su carrera artística y su relación con su familia. Sin embargo, la artista no pudo contener sus lágrimas cuando explicó la relación cercana con su hija.

Ante la pregunta de los conductores sobre su familia, Monique Pardo dejó entrever que sus seres queridos ya no residen en Perú debido a la presencia de extorsionadores que han amenazado su vida. “La mayor parte de mi vida, que son mis nietos, ya no están en el país”, reveló.

Con la voz quebrada por la emoción, la artista reveló que su hija, Lucero, ya no mantiene comunicación con ella. “Mi hija no me ve nunca, no me llama, ni en el Día de la Madre, llévenme a verla porque la vida no es eterna, quiero verla, yo paraba con ella para todos lados” , agregó.

Entre lágrimas y con gran conmoción, Monique Pardo aprovechó el espacio proporcionado por el programa “Préndete” para dirigirse directamente a su hija a través de las cámaras.

“Ven, aunque sea llámame. Quiero verte. No sé si estaré aquí mañana. Nadie tiene la vida asegurada. Dios ha sido maravilloso conmigo, pero tú me das vida, amor y alegría. Necesito tu amor. Han pasado muchos años sin él. Eres mi hijita, saliste de mi cuerpo. Te adoré. Te cantaba canciones. Tu niñez fue hermosa. Recuérdame” , dijo.





