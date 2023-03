Sin pelos en la lengua. El cantante Tony Rosado negó haber tocado de forma indebida a ‘La Uchulú’, luego de que Manolo Rojas , quien es parte de ‘El reventonazo de la Chola’ , lo señalara como el presunto responsable.

Ante ello, el programa ‘América Hoy’ se comunicó con el cumbiambero para que responda sobre la acusación. Sin embargo, el artista negó los hechos, pero respondió de manera altanera y lanzó fuertes calificativos a la tiktoker.

“No saben cómo hacer noticia. Esos maric.. de mier... Es mentira todo eso”.

Hasta el momento, ‘La Uchulú’ no se ha pronunciado más sobre el tema y no ha confirmado ni negado que haya sido Tony Rosado quien le dio una palmada en el trasero.





¿Qué dijo ‘La Uchulú’ sobre haber sido víctima de tocamientos indebidos?

En una transmisión en vivo, la influencer reveló que pasó un momento condenable en el programa de ‘La Chola Chabuca’.

“Estaba ensayando sin molestar a nadie, súper concentrada en mi guion y de la nada siento que alguien me da un palmazo en la nalga, súper fuerte. No les voy a decir que ha sido despacio, ha sido súper fuerte y los camarógrafos y la ‘Cholita’ vieron el palmazo que me dio el cantante”, recordó ‘La Uchulú’.

“A mí nunca me habían levantado la mano en la TV de esa manera, yo me sentí súper atacada, un poco faltó para responderle”, dijo. “Después que pasó todo me acerqué y le dije: “Una próxima vez que lo haga no voy a responder de buena manera” y que guarde cordura y respeto”, detalló.

