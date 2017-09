Mónica Cabrejos le da una lección sobre posar desnuda a Milena Zárate

No hay tregua. La conductora radial y ex bailarina, Mónica Cabrejos arremetió (nuevamente) contra Milena Zárate y esta vez lo hizo desde la red social de Facebook.

Cabrejos escribió, junto una decena de fotos de Zárate, lo siguiente: "Y así ... Un día descubro que quien me crítica... Algún día quiso tener el mismo éxito que yo tuve haciendo lo mismo, pero no lo logró".

"Posó tan desnuda (como yo en mis calendarios) y pasó inadvertida. Invertía su propio dinero para tener un calendario sin ropa y nadie los recuerda, ni nadie los compraba. No los vendía, los regalaba léase bien REGALABA sus fotos y ni así la recuerdan", aseveró Cabrejos destacando la poca popularidad de los calendarios de Zárate.

Mónica también recordó que Milena quiso escribir un libro al igual que ella y sostuvo que "su mejor idea fue llamarme para contratarme para que yo le escriba su libro y lo firmé ella".

Pero eso no fue todo, la ahora conductora radial indicó que "en varias ocasiones -que coincidimos en un set de tv- se me acercaba y me decía al oído "yo soy como tú Ni puta Ni santa". Voy entendiendo su odio hacía mi... Le represento todo lo que ella siempre quiso tener y no pudo".

Cabrejos finalizó su mensaje de Facebook dándole un consejo a Zárate: "Para que vean que soy buena gente, le enseñaré donde radica el talento de quien posa para un desnudo ... Simple: Lo que inspiras en quien mira la foto. Más de 20 años después aún me recuerdan por el erotismo de mis fotos. ¿Podrás? JAMÁS.#tuenvidiaesmiprogreso". Sin duda, este pleito tiene para largo.