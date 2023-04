Lorenzo Zubiate (Mondonguito) hace poco habló en una entrevista sobre la cancelación de “Los Ambulantes de la Risa”, una secuencia humorística que se presentaba en el programa ‘Sábados con Andrés’.

Comentó que frecuentemente Alonso Gonzáles (Pompinchú) no tenía los horarios de ensayos, ya que llegaba tarde por ver partidos de fútbol. “Dos de la tarde Pompin no llegaba, lo llamé: ‘Pompin donde estás’, ‘put... me llamas y además ya metieron un gol’, ‘Oye estás viendo el partido, todos tenemos que repasar.’ Tres y media no llegaba, 4 de la tarde y no llegaba el maldito”.

Llegó también a declarar sobre la cantidad exacta que les llegó a dar Andrés Hurtado por los sketches hechos en su programa. También detalló sobre los cómicos que estuvieron presentes ese día: Edwin Aurora, Kike Suero, ‘Pompinchú’, el ‘cholo Peter’, ‘Mondonguito’ y ‘Puchito’.

“Terminó todo, estábamos tranquilos, viene el de la producción y me da 100 dólares, a nada, es una propinita (…) ‘Acá Andrés le está reconociendo el gasto de sus pasajes, que les disculpe que la otra semana será mejor; está contento Andrés’”

Cree que es la culpa de “Pompinchú” el hecho de que se cancelase el sketch, creyendo que “Los Ambulantes” tenía el potencial de ser un programa propio: “Él no debía de haber hablado que Andrés y Panamericana no nos paga, él no sabe lo que ha hecho, nos ha hecho un daño tremendo”

VIDEO RECOMENDADO

Video: Javier Zapata