El cuestionado Rennán Espinoza, alcalde de la Municipalidad de Puente Piedra, quien se escapara de un aparatoso accidente en el que se negó a pasar por el dosaje etílico respectivo aduciendo que no manejaba el auto a pesar que era el último de los ocupantes que poseía licencia de conducir, afronta una nueva denuncia.

Según reveló Panorama, la comuna distrital contrató a un señor de nombre Jorge Luis Morales, de 61 años, para que a través de su empresa Grupo JMA Inversiones brinde bienes y servicios por un monto ascendente a S/738 mil.

Lo curioso es que Morales no radica en Perú. Vive en Chile desde el 16 de setiembre del 2022 y no ha retornado. Sin embargo, en 2023 ganó S/330 mil gracias a los supuestos servicios ofrecidos a Puente Piedra.

Mayor aún es la sorpresa, porque parientes cercanos declararon al dominical que “toda la vida ha sido misio ese señor” y que trabaja acomodando cosas en un supermercado de Chile. La empresa Grupo JMA Inversiones, supuestamente de propiedad de Morales, solo ha tenido un único cliente en toda su existencia: la municipalidad de Rennán Espinoza.

Panorama acudió al lugar que figura como dirección oficial donde debía funcionar la compañía, pero no encontró nada. El alcalde Espinoza respondió que él no se encarga de las contrataciones de su municipio, porque “hay un funcionario encargado, que es la gente de Logística”. Ellos le aseguraron que “todo está en orden, que todo está correcto, que no hay absolutamente nada”.

