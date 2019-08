Milett Figueroa envía carta notarial a Greg Michel por afirmar que se le insinuó pese a tener pareja

No se queda cruzada de brazos. Milett Figueroa envió una carta notarial a Greg Michel por afirmar que se le había insinuado a pesar que tenía pareja. Las polémicas declaraciones en torno a la modelo ocurrieron en 'El Valor de la Verdad'.

"Me avanzó un poquito. Ahí yo dije, put.. huev..., no sabía que le gustaba (...) Llego de la discoteca con una chica que no era del grupo y estaba desesperado por entrar (a la casa de playa) y llega Millet (Figueroa) y me dice 'qué haces con esa'. No le gustó mucho la chica", afirmó en el programa concurso el modelo belga.

La exprotagonista de la obra 'Pantaleón y las visitadoras' exigió al extranjero que se rectifique y ofrezca disculpas tras dañar su honor y su reputación en el programa de Beto Ortiz. Además, le dio un plazo máximo de 72 horas.

Recordemos que no es la primera vez que un personaje de la farándula local ofrece declaraciones sobre la modelo en el espacio de Latina. Por ello, tras la participación de Greg Michel, Figueroa envió un fuerte mensaje a la producción del espacio televisivo.

"¡QUÉ ASCO!"



"Señores de 'El Valor de la Verdad', son incontables las veces que generan contenido con mi nombre y de la manera más denigrante... No puedo entender cómo están permitiendo que una persona, que ya no sabe cómo buscar ‘fama’, se exprese de una manera tan patética contando las intimidades de las mujeres. Es absurdo que por ser personas públicas tengamos que ser expuestas a esto. Vergüenza y lástima por todos los que están involucrados. No les importa nada. ¡Qué asco!", señaló.

