Milena Zárate se refirió la polémica que envuelve a Samantha Batallanos tras la agresión de su padre a una reportera de ‘Magaly TV: La Firme’, y habló sobre la relación que la modelo mantiene con Jonathan Maicelo.

La empresaria colombiana dijo a que Batallanos no está enamorada del boxeador, y que su romance solo sería por interés.

“Es el tipo de chicas que se arrima al árbol que más sombra le da. Maicelo no podrá ser millonario, pero tiene lo suyo y ella vela por sus propios intereses, pues para que se haya metido con él... ¡Qué estómago! ”, señaló la cantante.

“No es amor al chancho, sino a los chicharrones. De todas maneras. Ella es una chica que no le gusta hacer nada y siempre se arrimará al árbol que más sombra le dé”, señaló.

Milena no dudó en arremeter contra la exreina de belleza y aseguró que antes de estar con Jonathan Maicelo era una figura desconocida en los medios de espectáculos.

“No creo que la acosen porque no es una figura importante. Esa chica no suena ni truena. Si está sonando es porque la han relacionado con Maicelo, pero nadie sabe nada de ella”, criticó.