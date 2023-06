Melissa Klug expresó su alegría al confirmar su sexto embarazo fruto de su relación con Jesús Barco. Sin embargo, su felicidad le duró poco luego de que tres usuarias utilizaran su publicación para hacer una grave denuncia en contra de su hija Samahara Lobatón.

La influencer le estaría dando más de un dolor de cabeza a su madre y es que acaba de ser acusada de estafar a varias personas. Según las presuntas agraviadas, nunca cumplió con entregar los pedidos que le hicieron a través de su página Xixistore.

“Felicidades! Pero lamento decirte que tu hija Samahara me estafó con su página Xixistore, le compré unos chupones y hasta el día de hoy no me llegan , y menos de devuelve el dinero (...) Peor aún le escribo y me ha bloqueado y borrado. Como yo hay más personas estafadas por esta señorita. Tengo las pruebas de todo”, denunció una internauta.

Otra usuaria lanzó una acusación similar e invitó a todas las afectadas a reunirse para hacer pública esta denuncia en contra de Samahara Lobatón en los medios de comunicación.

“A mi prima la estafó igual con unas zapatillas que nunca llegó. No le contestó más y la bloqueó como dices. Deberían juntarse varias y hacerlo público en redes y medios para que se haga responsable. No es justo que por ser figura pública haga lo que le da la gana”, denunció.

