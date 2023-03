La cantante de pop andina Milena Warthon se presenta hoy domingo 26 de marzo en el programa ‘ Mi mamá cocina mejor que la tuya ’ junto a su progenitora a las 7: 00 de la noche. La joven artista no dudó en compartir el tipo de relación que tiene con su mamá y el auge de su carrera musical tras ganar la Gaviota de Plata en Viña del Mar.

Este domingo te veremos por primera vez en la cocina de Ethel y Yaco, ¿cómo la pasaste?

Me divertí mucho, pero estaba nerviosa, es que yo no sé cocinar, nunca ha sido mi talento, nunca he preparado ni el arroz, yo solo puedo cocinar un rico pan con palta (risas), pero llego con mi mamá, quien cocina mejor que todas las mamás del mundo.

¿Qué tal es la conexión con tu mami?

Mi mamá y yo somos un gran equipo, ella es una mujer tierna, pero también bastante estricta, junto a mi papá, me ayuda mucho en mi trabajo.

Cambiando de tema, el éxito te sonríe, ¿cómo estás tomando este momento de tu vida?

Sin duda están pasando cosas bonitas en mi vida, ganar la Gaviota de Plata en Viña del Mar y estar terminando mi primer disco me llevan a disfrutar el momento, pero también me llevan a trabajar mucho, estoy esforzándome para no desaprovechar ninguna oportunidad, porque el éxito va y viene, y hay que aprovechar las oportunidades para seguir avanzando.

¿Y también eres tan exitosa en temas del corazón?

Mi corazón está tranquilo y esto es un éxito para mí porque me permite estar enfocada en mi chamba, ahora estoy en una etapa en la cual no podría estar tan al pendiente de otra persona; están pasando muchas cosas, a nivel laboral y personal, que todavía estoy procesando, y ahora lo mejor que me puede pasar es estar tranquila conmigo misma, así que mi corazón está bastante exitoso en ese sentido.

¿Y qué proyectos se vienen para ti?

Se viene el lanzamiento de mi primer disco, que es el proyecto más grande que tengo, y también estoy enfocada en el concierto que se viene ahora el 1 de abril junto a Susan Ochoa, “Triunfadoras en Viña del Mar”, estaremos juntas por primera vez y eso me emociona mucho. Estoy muy feliz de compartir escenario con Susan, ella es una gran persona, una maestra, muy reconocida por su potente forma al interpretar baladas.





VIDEO RECOMENDADO