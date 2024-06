Milena Warthon volvió a ser víctima de comentarios racistas a través de las redes sociales, pero esta vez, la cantante peruana decidió exponer a las personas que la insultan y cuestionan sus orígenes.

“¿Así apoyamos a nuestros artistas?”, escribió la cantante juvenil al publicar las imágenes con los comentarios de odio que diariamente recibe en sus publicaciones.

Rápidamente, la publicación en su Instagram generó reacciones y varios artistas le expresaron su apoyo ante los indignantes ataques discriminatorios, entre ellos el cantante Gian Marco.

“Milena querida… No te detengas, no te distraigas con este tipo de comentarios. No vale la pena que los publiques. Concéntrate en tu música, en tus ganas, en tu público. Esta carrera se trata de encontrar los caminos del alma para vivir de lo que más amamos…la música. Eres una afortunada de vivir de lo que más amas🙏🏼✨🎶. Las personas que quieran acompañarte lo harán desde su corazón, genuinamente. No le des ni un solo centímetro a la oscuridad…llénate de luz y sigue adelante. Las personas malas nos sirven para darnos cuenta hasta dónde hemos crecido espiritualmente. Que lo malo sirva solo para aprender a dominar la frustración y abrazar tu fe”, escribió el intérprete de ‘Sácala a bailar’.









Ministerio de Cultura se pronuncia

A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura rechazó las expresiones racistas en contra de Milena Warthon y recordó que este delito es penado. Asimismo dio a conocer que ha logrado identificar a una persona y procederá a iniciar las denuncias correspondientes.

“El uso de frases que asignan características negativas o peyorativas hacia un grupo determinado de personas, en este caso la mujeres andinas, son manifestaciones de discriminación étnico-racial y constituyen un delito establecido en el artículo 323 del Código Penal, en tal sentido, el Ministerio de Cultura ha identificado al menos una persona en dichas publicaciones y procederá a la denuncia penal individualizada correspondiente, así como contra los que resulten responsables”, informó el Mincul.





#COMUNICADO 📢 | Con relación a la reciente publicación de la ciudadana y artista @milenawarthon, en la que denuncia haber recibido comentarios despectivos y discriminatorios hacia la mujer andina, el Ministerio de Cultura informa lo siguiente: pic.twitter.com/KPaXlG89Zq — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) June 13, 2024





