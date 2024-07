La cantante de pop andino Milena Warthon revela sus sentimientos sobre las Fiestas Patrias, su colaboración con Salim Vera , y la importancia de la salud mental. Habla también de su nuevo videoclip ‘Cholita linda’, su gira por EE.UU., y cómo su canción ‘Warmisitay’ ha marcado un antes y un después en su carrera musical.

La joven de 24 años comparte sus recientes proyectos, y la realidad de la vida en el escenario musical. Con una carrera en constante ascenso, nos cuenta la importancia de mantener la salud mental en el ojo público.

Milena Warthon celebra la diversidad y la unión a través de su música, llevando un mensaje de esperanza y superación a todos sus seguidores

-¿Qué sentimientos o recuerdos te traen las Fiestas Patrias?

Las Fiestas Patrias siempre han sido ese momento especial cuando era niña, para viajar, salir de Lima y reunirme con mi familia. Era una oportunidad para tener nuevas experiencias después del colegio. Es una época que siempre he apreciado mucho.

-Lanzaste un nuevo tema con Salim Vera. ¿Cómo fue trabajar con un artista de un género diferente al tuyo?

Estoy súper feliz con el trabajo que estamos haciendo. Salim es un artista increíble con una trayectoria gigantesca, y creo que esta colaboración me está enseñando mucho. Es una experiencia enriquecedora y estoy encantada de aprender de él.

Un encuentro musical vibrante: Milena Warthon y Salim Vera unen talentos para celebrar la diversidad y la unión en su nueva colaboración

-¿Qué podemos esperar de esta nueva canción?

La canción trata sobre celebrar nuestras diferencias y enfocarnos en lo que nos une. Vivimos en un país muy diverso, y considero que esa diversidad es una de nuestras mayores virtudes. A veces no nos damos cuenta, pero ser diversos es una fortaleza.

'Cholita linda' es símbolo de esperanza para las familias peruanas en el extranjero, llevando un mensaje de unidad y fuerza a través de su música.

-Recientemente, has hablado sobre cómo has manejado las críticas. ¿Cómo te afecta esto?

Siempre he generado controversias desde que comencé mi carrera. Las críticas pueden ser constructivas o simplemente negativas. He aprendido a diferenciar entre ambas. Es importante no callar ni normalizar el ‘hate’, especialmente para que los jóvenes entiendan que el ‘hate’ está presente, pero no está bien. Necesitamos diferenciar de dónde viene cada comentario y seguir adelante.

¿Cómo manejas tu salud mental en medio de tu carrera?

He tenido acompañamiento psicológico en el pasado y creo que es importante, aunque a veces es por periodos. Siempre lo tengo presente y si vuelvo a necesitarlo, no dudaré en pedir ayuda. A pesar de que sería ideal tener un acompañamiento constante, la vida a veces es un caos. Recomiendo que, aunque hay mucho tabú sobre la salud mental en Perú, no se vea como algo malo. Todos tenemos nuestro nivel de locura, y la ayuda psicológica es para vivir mejor.

-Tu canción ‘Cholita Linda’ ha sido significativa para ti. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?

Es una canción dedicada a aquellos que han tenido que decir adiós en algún momento. No importa cuándo fue la despedida, la canción busca acompañar a quienes están en proceso de migración o partida. El videoclip salió el 12 de julio en mi canal de YouTube. Es sencillo, pero transmite un mensaje poderoso. Estoy emocionada de llevar esta canción a EE.UU. también.

-Eres un referente para muchas familias que se encuentran lejos de casa

Sí, es súper bonito leer este tipo de cosas. A veces uno no sabe cómo puede impactar en otra persona, y creo que ese es el regalo más bonito de ser artista. Al final, es como un gracias. No sé, es como que el amor trae más amor.

-¿Cómo te sientes sobre tus próximos conciertos en EE.UU.?

Es la primera vez que voy a Estados Unidos, y estoy muy emocionada. Es bonito encontrarse con las colonias peruanas en el extranjero y viajar siempre trae una ‘pizquita’ de esperanza. Estar allá es como entrar en una jungla nueva y me encanta enfrentar nuevos retos.

-¿Qué significa para ti el tema ‘Warmisitay’?

‘Warmisitay’ me ha traído muchas alegrías. Es una canción que me ha abierto muchas puertas y siempre será esa primera canción especial. Es parte de la etapa inicial de descubrir el mundo y la música en Perú. Esta canción ha sido fundamental para abrirme oportunidades y sigue haciéndolo. Espero que quede en la memoria de mis seguidores y se recuerde por muchos años más.

-¿Qué características consideras que han contribuido al éxito de tu proyecto musical?

La disciplina es clave para mí. Aunque a veces soy desordenada y floja, mi proyecto es mi prioridad absoluta. Siempre estoy pensando en qué video grabar o qué canción componer. Aunque a veces esto puede ser un poco tóxico, creo que la disciplina, la perseverancia y el no rendirse son fundamentales. A veces, aunque todo parece ir bien, yo siento que no es así, pero eso es parte del proceso.

-Finalmente, ¿qué papel juegan tus compañeros y familia en tu carrera?

Trabajo con personas que son muy cercanas a mí, incluso con mi familia. Ellos no están aislados de mi proyecto; se convierten en una familia extendida cuando no estoy con mi familia de sangre. A veces viajamos juntos a conciertos, lo cual es muy especial.

'Warmisitay’ sigue siendo una canción especial que abrió puertas y marcó el inicio de un emocionante viaje musical'.

Con una carrera llena de pasión y perseverancia, Milena Warthon continúa impactando al mundo con su música y su mensaje. Mientras avanza hacia nuevos horizontes, sigue siendo una voz poderosa que celebra la diversidad y la resiliencia.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO