De armas tomar. Cansada de que hablen de ella, la ‘exguerrera’ Michelle Soifer anunció que iniciará medidas legales contra su expareja Kevin Blow, quien deslizó una supuesta infidelidad de 'El sol’ con el futbolista Jefferson Farfán.

En diálogo con Trome, Michelle Soifer reveló que sí mantiene una amistad con Jefferson Farfán, pero lo mantenía en reserva “para evitar problemas”. Además negó que haya tenido una relación sentimental con la ‘Foquita'.

“Se veía venir. No me ha decepcionado porque sé perfectamente quién es. Las personas no pueden ir por el mundo dañando solo porque quieren un poco de publicidad, pantalla o trabajo. Sentarme a despotricar de la vida de otras personas me parece bajo. Si le están prestando cámaras es única y sencillamente porque está hablando de mí”, dijo Michelle sobre la indiscreción de Kevin Blow.

Sobre la foto, la cantante confirmó que sí existe y explicó que aprovechó en tomarle una fotografía porque su hermano es “súper fan, tal y como muchos otros jóvenes”. De la estima que le tenía a su expareja ya no queda nada y así lo dejó ver al decir que Kevin “fue una experiencia terrible y fea que viví como mujer”.