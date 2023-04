Michelle Alexander rompió su silencio y aclaró que el papel de Ethel Pozo en ‘Maricucha 2’ tiene que ver estrictamente con su talento en la actuación. La productora dijo que no le dio el papel por ser su cuñada y reveló que la hija de Gisela Valcárcel es muy aplicada en las grabaciones.

“Se necesitaba un personaje como ‘Afrodita’, alguien que sea media coquetona, y la directora Ani Álvarez me comentó sobre Ethel cuando fuimos al matrimonio de mi hija, pues dijo que era perfecta. Ethel se ha preparado, es chancona, llega a la hora, con su letra aprendida y se queda hasta el final.”, dijo en una entrevista para el diario ‘Trome’.

De la misma manera, Michelle aseguró que la conductora de ‘América Hoy’ está en la serie porque se lo merece y no ‘por vara’. “Que le haya dado un trabajo a Ethel porque es mi cuñada, eso no ha sido así. Nunca le he dado trabajo a alguien que no piense que no se lo merece (...)”.

Así mismo, dijo que las críticas hacia Ethel no son por su actuación en la serie, sino por la sobreexposición que tiene la reciente actriz. “Eso no afecta a la novela ni el rating, es más, hasta hemos subido. A nivel personal no sé si eso le afecte porque cuando nos vemos no hablamos de eso, y nosotras nos vemos muy poco.

Por último dijo que Gisela no le hizo ningún pedido, pues se había deslizado que la ‘señito’ no quería que su hija se besara con Christian Domínguez. “Eso fue chistoso, imagínate, Gisela con tantos años como yo en televisión diciendo eso, ni que Ethel tuviera 17 años. Eso salió de un vivo con Domínguez, quien se pone a hablar tonterías.”