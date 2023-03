No hace caso a las críticas. La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, hace oídos sordos a los comentarios negativos que se originaron tras aparecer actuando en ‘Maricucha 2′. Los usuarios creen que la pareja de Julián Alexander ha acaparado todos los programas de su canal, América TV, y consideran que se debería dar oportunidad a nuevos rostros.

Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel asegura que no improvisa y que se preparó para desempeñar este nuevo reto en su vida profesional: “Yo decreté que este año me iba a dedicar a la actuación, por eso me metí al taller y, por mi trabajo, estudio de noche. Soy la más grande, la adulta y tengo compañeritos entre 18 y 22 años. Lo he retomado porque mi primer taller fue a los 18 años con Roberto Ángeles. Siempre se puede aprender y retomar porque no lo he ejercido, nunca he estado en una novela”, comentó Ethel.

Debido a los cuestionamientos por su aparición en la novela, la esposa de Julián Alexander aclaró que no es nueva en el mundo de la actuación: “Todo el mundo sabe que hecho teatro, cine y vengo preparándome, ahora mismo acabo de terminar un taller con Bruno Odar para interpretar, para motivar y para causar sensaciones. Estoy chancona y estudiando todas las noches mis guiones para dar el 100 por ciento”, reveló.





“Estoy contenta con su trabajo”

Tiene el respaldo de su cuñada. Michelle Alexander defendió a Ethel de las críticas y dijo estar “contenta con su trabajo”.

“Estoy contenta de trabajar con Ethel, como con cualquier buena actriz. Me parece chévere su personaje, sé que ella quería volver a la actuación y sigue preparándose. Lo ha hecho muy bien, tiene un personaje divertido”, dijo la dueña ‘Del Barrio Producciones’ anteriormente.





¿QUÉ PERSONAJE INTERPRETA ETHEL POZO?

En el último capítulo de ‘Maricucha 2′, Ethel Pozo sorprendió al aparecer en la novela. Ella interpreta a ‘Afrodita’ una mujer cajamarquina que forma parte del pasado amoroso de Vicente López Huamán, personaje interpretado por su compañero de ‘América Hoy’, Christian Domínguez.





