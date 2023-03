Arremete contra su excompañera. Melissa Paredes fue abordada en el set de “Amor y Fuego” para que diera su opinión sobre la actuación de Ethel Pozo en ‘Maricucha 2′, la nueva producción de Michelle Alexander en América Televisión.

La excoductora de ‘Préndete’ no opinó muy positivamente sobre la actuación de la hija de Gisela Valcárcel. “¿Qué opinas de la ‘ah, Caracas’, de la ‘Afrodita’? El nuevo jale de ‘Maricucha’; Ethel Pozo”, le preguntaron a la ex del ‘Gato’ Cuba.

“Le juro que no es por hablar mal porque el cariño lamentablemente siempre va a estar, no sé por qué, pero bueno. Pero cuando no hay talento, no hay”, respondió Paredes, apenas aguantando la risa.

Como es sabido, los dardos entre Melissa Paredes y Ethel Pozo comenzaron cuando la novia del ‘Activador’ salió de la conducción de América Hoy.