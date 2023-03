Salió en su defensa. Michelle Alexander se refirió a la participación de Ethel Pozo en los últimos episodios de la serie ‘Maricucha 2′, algo que ha despertado muchas críticas en redes sociales. La directora de ‘Del Barrio Producciones’ restó importancia a estas críticas, destacando la actuación de la hija de Gisela Valcárcel.

“Estoy contenta de trabajar con Ethel, como con cualquier buena actriz. Me parece chévere su personaje, sé que ella quería volver a la actuación y sigue preparándose. Lo ha hecho muy bien, tiene un personaje divertido. La gente puede hablar lo que quiere, es libre de opinar, pero sé lo profesional que soy y sé cuándo escojo a mis actores y por qué los elijo. El personaje de Ethel es perfecto para ella”, dijo la productora.

El personaje que encarna la conductora de televisión estará relacionado con el que interpretará Christian Domínguez. Ethel Pozo también ha defendido a capa y espada su participación en la serie tras la ola de críticas.

“Una de mis pasiones es actuar y, si bien he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido con el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en América Hoy”, manifestó.

