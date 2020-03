En el programa “Estás en todas”, Micheille Soifer habló sobre su vida, su paso por “Esto es guerra” y su relación con Giuseppe Benignini, un modelo venezolano con el que se ha mostrado en varias reuniones sociales.

Micheille afirmó que se conocieron en la fiesta de cumpleaños de Rosángela Espinoza. “Yo era la chica más sexy de la fiesta, él plantó los ojos en mí y yo me acerqué a pedirle una foto”, señaló la participante de EEG. “Ahí empezamos a conversar, lo invité a ver una película. Vimos una película, hablábamos más, vimos ‘La casa de papel’ y empezamos a salir”, añadió.

Además, comentó que para ella Benignini sí es un ‘principito’, en relación al apodo que en el mundo de la farándula ha recibido. “Es muy educado, muy atento, me abre la puerta del carro... Eso me gustó porque para un chico de su edad tener tanta madurez”, confesó.

Otro de los detalles que confesó fue lo que pensó de él cuando se conocieron en dicha reunión. “Él me preguntó qué iba a hacer después y le dije que iba a ir a otra fiesta, me dijo: ‘te acompaño, no puedes ir a sola’. Nunca había subido a mi carro a alguien que no conocía. Estaba asustada”, dijo la también cantante.

Es ahí donde le preguntó su edad, a lo que él respondió 22 años. Aún así, ella decidió seguir conociéndolo y ahora admite que no se arrepiente de la decisión, pues pese a la diferencia de edad, se siente feliz.

En otra de las preguntas a Soifer le cuestionaron qué vio en Benignini a diferencia de sus exparejas. “Es bueno, no es vividor. Es un chico muy noble y consciente, no me tiene envidia profesional y creo que eso es importante”, finalizó.

EET: Michelle Soifer habló de su relación con Giuseppe Benignini (21/03/20)