Micheille Soifer rompió su silencio y se pronunció sobre las fuertes revelaciones que Reimond Manco hizo en el programa de YouTube ‘Cojo y Manco’, donde la acusa de haberle sembrado un ‘ampay’ en el año 2010 para hacerse conocida.

La intérprete de ‘La Nena’ estuvo este jueves 31 de agosto en el set de ‘Mande quien mande’ y fue consultada respecto a las recientes confesiones del expelotero que han dado qué hablar en los últimos días.

“La verdad no tengo nada que decir a un nada. Ni me acordaba de él (...) La verdad ni me acuerdo, hay cosas que uno borra, no recuerdo mucho quién es”, manifestó la cantante evidentemente incómoda.

La popular ‘Michi’ aseguró que no le afectan las declaraciones del expelotero de Alianza Lima y continuó ninguneándolo frente a cámaras.

“Me han sorprendido, ni lo había visto, no sé ni qué decir (…) Creo que tenía 18 años, no me acuerdo que me puse la semana pasada y me voy a acordar (María Pía: ¿lo tomas como un tropiezo?) No, lo tomo como algo que pasó”, añadió para luego negar que haya intentado colgarse de él para hacerse conocida.

Como se recuerda, Micheille Soifer fue captada besándose con el exfutbolista en los exteriores de su casa en Ventanilla en el 2010, año en que también era vinculada con el cantante Jonathan Rojas.