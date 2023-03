Micheille Soifer sorprendió a más de uno al llenar de elogios a Magaly Medina, una de sus mayores críticas en el mundo del entretenimiento. La cantante incluso dejó abierta la posibilidad de visitar su programa de espectáculos.

La artista habló con la prensa en el Avant Premier de la película peruana “Reinas sin Corona”, y fue consultada sobre los constantes cuestionamientos de la figura de ATV.

“A mí me encanta Magaly y ya… pero si ella me ataca yo no voy a responder de la misma manera. A mi me parece regia, bella, graciosa a veces, pero tiene sus cositas pues. En algún momento iré (a su programa)”, señaló la popular ‘Michi’.

Aunque destacó el trabajo de la pelirroja, Micheille Soifer consideró que también deberían apreciar el talento de los artistas y no solo se debe juzgar su pasado mediático. “Entre mujeres hay que dejarnos de chancarnos un poquito, (tenemos) que apoyarnos un poco más y ver el esfuerzo”, añadió.

Micheille Soifer llena de elogios a Magaly pese a sus críticas: “Me parece regia, bella y graciosa”





Micheille Soifer fue víctima de violencia





En el marco del Día Internacional de la Mujer, la intérprete de “Hay mi moreno” no pudo evitar recordar que también fue víctima de agresiones físicas por una de sus exparejas sentimentales.

“Yo la pasé terrible, viví violencia familiar dos años de mi vida, fue horrible, yo tenía mucha vergüenza porque era una figura pública. Yo iba moreteada a trabajar y nadie se daba cuenta. Gracias a Dios no pasó a mayores, considero que soy una guerrera”, señaló.

Pese al duro momento, la exintegrante de “Esto es Guerra” aseguró que ha aprendido de estas experiencias, pero está segura que no volvería a cometer el mismo error de quedarse callada ante un hecho de violencia.

“Uno no sabe lo que sufre la otra persona, yo me considero una mujer muy fuerte, no me va a volver a pasar definitivamente y a aquellas mujeres que les pasa lo mismo decirles que no se callen, que a la primera tienen que hablar y pedir ayuda, que no están solas”, enfatizó.