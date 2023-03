Joselito Carrera continúa en el ojo de la tormenta tras protagonizar un fuerte altercado con policías que lo intervinieron en aparente estado de ebriedad junto a una exmodelo. Al respecto, Magaly Medina lanzó fuertes calificativos contra el animador por no respetar a las autoridades.

“Es realmente vergonzoso. No entiendo como la policía no lo enmarrocó y lo puso en un calabozo cómo se lo merecía este patán, este grosero maleducado, faltándole el respeto a la autoridad sintiéndose superior. Que yo sepa Joselito Carrera no tiene corona, es un animador mediocre que hace tantos años da vuelta por diferentes canales de televisión”, cuestionó la ‘Urraca’.

La conductora de espectáculos continuó descargando toda su artillería contra Carrera no solo por su deplorable accionar, sino también por intentar intimidar a los agentes policiales señalando que tiene contacto con altos mandos de dicha institución.

“Eso me parece más vergonzoso aún, que oficiales de la Policía no respalden a su personal ante una evidente falta de respeto de un grosero, de un patán. (…) Si el policía te pide un documento, tú se lo muestras porque es lo que se tiene que hacer, no lo grabas y te pones gallito porque tienes parientes oficiales de la policía, no te pones atrevido porque te sientes superior porque tu tío es un General. Eso es una vergüenza, es una atorrantada”, arremetió.

“María Pía estaba asombrada de que no reconociera públicamente que había cometido un error, él no estaba arrepentido porque esa es la pedantería de ser un blanquiñoso con padrino. ¡Tremendo malcriado!”, añadió la figura de ATV.

María Pía Copello increpa a Joselito:

Tras este bochornoso incidente, Joselito Carrera se presentó en el programa “Mande quien mande” para dar su descargo, pero nunca imaginó que María Pía lo increpara en vivo.

“Has dicho frases lamentables y ofensivas… pero hoy lunes ¿Cuál sería tu mea culpa? (…) Más allá de todo te veo como indignado, resentido, no te veo como que: ‘bueno me porté mal, no debí hacer eso, la fregué, pido disculpas’, porque todos tenemos derecho a equivocarnos ¿no?”, dijo la influencer.

“Tenemos que darle una posición a la Policía, tenemos que respetar a la Policía, ellos son la máxima autoridad, si nos piden nuestros papeles o lo que sea pues debemos dárselos, y más aún si somos culpables, hemos tomado, estamos cometiendo una gran falta, no podemos ponernos faltosos pues”, increpó.