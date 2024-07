Impactados. Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y ‘Giselo’ quedaron con la boca abierta al conocer que Oswaldo Arteaga le pedía en plena transmisión EN VIVO al ladrón de su celular que elimine todo el contenido privado que tenía en su equipo móvil.

Todo empezó cuando el reportero se encontraba en un enlace en vivo y lucía desganado. Ante la preocupación de sus compañeras, Arteaga reveló que había sufrido el robo de su celular, y aprovechó para pedir a los ladrones que eliminen ‘sus packs’ y que no publiquen nada.

“Perdí mi celular hace una semana, la persona que tiene mi celular, por favor, eliminen todo, todos mis packs”, sostuvo.

Las conductoras le pidieron que explique qué pasó. “Me robaron el celular en el taxi, me quedé dormido en el taxi y aparentemente el taxista se aprovechó (...) Tenía bastante contenido privado”, dijo.





Mujer encara EN VIVO a reportero de ‘América Hoy’ por pedirle que se reubique

En tanto, en otro enlace, ante las distintas quejas sobre la lluvia registrada en Comas, un reportero de ‘América Hoy’ llegó hasta dicho distrito para escuchar a las personas que viven cerca del río Chillón. Oswaldo Arteaga, el reportero, se acercó a una mujer y le pidió que se reubique. Sin embargo, ella lo encaró en vivo.

“Mami, buenos días, cómo estás mamita linda, cómo va la situación, por qué no te pones a buen recaudo. Aparentemente, toda esta fila va a desaparecer”, preguntó el periodista de ‘América Hoy’.

Ante la pregunta, la mujer no dudó en hacerle saber al periodista que no tiene otro lugar para vivir. Además, pidió ayuda para trasladarse a otro lugar.

“Tienen que ayudarme, a reubicarme, pónganme en otro sitio, un terreno denme por ahí (..) Acá llevo tres años, en pandemia, no he tomado desayuno, no existe preocupación, no hay nada”, expresó la mujer.

