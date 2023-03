Melissa Paredes puso fin a las especulaciones y confirmó que su salida de “Préndete” está relacionado a demanda que inició contra Lady Guillén por violación a la intimidad, esto por difundir videos y audios de su hija en su programa “Dilo fuerte”.

En declaraciones para “Amor y Fuego”, la modelo dijo que pensaba que los directivos de Panamericana Televisión renovarían su contrato, sin embargo, esto no se habría dado por haber iniciado acciones legales en contra de su colega.

“A pesar de la avalancha y la ola de críticas, de la campaña que hizo Magaly... pese a eso íbamos a renovar, porque mi contrato era renovable desde el día que entré. Se renueva mes por mes, así es ahí. Me contaron que el año pasado igual era con Karla (Tarazona), así se manejan”, comentó.

“Resulta que en Trome salió esta noticia (de la denuncia de Lady Guillén) y al parecer no les gustó, pero creo que como ciudadana tengo todo el derecho de hacer valer mis derechos y lo que yo creo que es lo correcto”, sostuvo Melissa Paredes al programa de espectáculos.

Llegará hasta la última instancia:

Tras confirmar los motivos que provocaron su salida de “Préndete”, Melissa Paredes aseguró que continuará con la demanda en contra de Lady Guillén hasta la última instancia.

“Se va tener que defender en la vía legal, no sacando a alguien y ya. Yo de eso sí no quiero hablar por respeto. Espero que ahora sí respeten mi privacidad. (…) A mí no me vas a parar con nada, ni sacándome del canal, ni haciendo rabietas, ni diciendo que soy de lo peor, porque un error o una decisión no defina toda mi vida”, acotó.