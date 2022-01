En su reciente aparición en el programa “Mujeres al mando”, Melissa Paredes contó detalles de su nueva relación y dijo que se ha convertido en una mujer celosa, lo cual no era cuando mantenía una relación con el futbolista Rodrigo Cuba. Ante esto, diversos personajes del medio no han dudado en dar su posición.

“Yo no era celosa, pero ahora me he dado cuento que sí soy celosa. Yo decía que no era celosa, cuando me preguntaban decía: ‘Todo bien’. Pero ahora sí soy celosa”, señaló Melissa Paredes en entrevista con “Mujeres al Mando”.

Ante la declaración de la exconductora de “América Hoy”, el conductor Rodrigo González decidió enviarle un fuerte mensaje e interpretó el motivo por el que Paredes se habría convertido en una persona celosa con el popular ‘activador’.

“Normalmente cuando una persona no tiene celos es porque quizás la otra persona no te da motivo, porque te hace vivir en una relación estable, porque te ha demostrado que es una persona que puede ser digna de tu confianza. Pero cuando tú trampeas, cuando tú le sacas la vuelta a alguien con esa persona con la que luego te quedas, tu karma se convierte en eso”, señaló González.

“¿Esa persona que ayer la hizo conmigo, mañana me la hará a mí? quizá hoy por hoy tú te sientes celosa porque sabes que quien tienes al lado es tan igual o más pendejerete que tú”, añadió el presentador de “Amor y Fuego”.

Melissa Paredes dijo ser celosa y Rodrigo González la critica fuertemente.

