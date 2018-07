¿Melissa Klug terminó su relación con Ítalo Valcárcel?

Melissa Klug inició su relación con Ítalo Valcárcel hace casi dos años, cuando él era su bailarín en ‘El gran show’, programa en el que la chalaca debutó en mayo de 2015.

A pesar de que ninguno de los dos ha querido confirmar si mantenían un romance, sus viajes y sus constantes apariciones públicas juntos, han hablado por sí solos.

Sin embargo, una confesión hecho esta tarde por Karla Tarazona —quien es amiga de la empresaria— en el programa ‘Válgame Dios’ ha puesto en duda si el romance de la pareja continúa.

Y es que la conductora de televisión aseguró que el último domingo se encontró con Melissa Klug en una conocida discoteca de Barranco y al preguntarle por Ítalo, ella le dio una sorpresiva respuesta.

“Yo lo único que sé es que mi amiga (Melissa Klug) es una mujer soltera hace cuatro días (¿Por qué han terminado?) La verdad no sé, yo ayer la vi, estuvimos en la discoteca y yo le pregunté: ‘Amiga, has venido sin rabito (en alusión a Ítalo Valcárcel)’ y me dijo: ‘Amiga, estoy sola hace cuatro días’”, aseguró.

La producción del espacio que conduce Rodrigo González, ‘Peluchín’, no se quedó atrás e inmediatamente le escribió a Melissa Klug a través de Whatsapp y ella negó lo dicho por Tarazona.

“Noooooo (hemos terminado) Hemos discutido, pero no hemos terminado la relación”, escribió. Sin embargo, cuando intentaron comunicarse con ella para que aclare su situación sentimental, Melissa Klug simplemente no respondió su celular.