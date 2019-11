Melissa Klug viene siendo duramente cuestionada tras la aparición de unas imágenes en las que sus dos menores hijos aparecen haciendo publicidad a una empresa.

Este hecho ocurrió coincidentemente luego que la popular ‘Blanca de Chuquito’ se mostrara sumamente molesta con su expareja y padre de sus pequeños, Jefferson Farfán, a quien acusa de no haberle pedido permiso para que los niños aparezcan representados en su película ‘El diez de la calle’.

La empresaria fue consultada por ambos temas por el programa ‘Mujeres al mando’. Sin embargo, tras ser muy cuestionada por las conductoras, perdió los papeles y las acusó de estar confabuladas con el futbolista.

“¿Me copias? ¿O no me estás entendiendo? Porque si no me entiendes o ustedes ya tienen una línea editorial a favor de él, por las puras te estoy dando declaraciones”, disparó.

Como era de esperarse, las figuras del magazine no se quedaron calladas. Cathy Saénz arremetió contra Melissa Klug diciendo que nadie puede decirles de quien opinar o no.

“Este no es un programa periodístico ni de espectáculos. Es un magazine y no hay una línea editorial. Yo me siento acá a decir lo que pienso y siento y las tres somos libres de hacerlo. Nosotros decimos lo que pensamos. Acá no hay ninguna línea editorial que está abogando por Jefferson”, acotó.

