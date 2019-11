En una reciente entrevista con “Domingo al Día”, Melissa Klug se refirió a la fiesta que organizó Jefferson Farfán para celebrar sus 35 años y calificó como “una chacota” la organización de la reunión.

La popular “Blanca de Chucuito” bromeó con que si ella hubiera sido la organizadora de la reunión otra sería la historia.

“Siempre he sido la que ha organizado todo en mi casa, siempre he hecho fiestas, fue una chacota. Si me hubiera dado esa plata que dice que se gastó, yo le hubiera hecho el mega-tono, hubieran estado todos los artistas”, dijo entre risas la expareja de Jefferson.

Melissa Klug

Como se recuerda, Jefferson Farfán celebró sus 35 años con una gran fiesta y acompañado de familiares, amigos cercanos y hasta figuras del medio local. Sin embargo, la celebración se vio apocada por los diversos rumores que se generaron.

Por ejemplo, Magaly Medina se mostró bastante incrédula por el presunto monto que habría invertido Jefferson Farfán en su reunión. Y es que según la mánager de Yahaira Plasencia, el jugador de fútbol habría invertido 90 mil dólares, lo que generó dudas en la conductora de espectáculos.

“Oye, Jefferson, tengo que decirte: te estafaron, porque 90 mil dólares no vale esa fiesta. Tu whisky etiqueta negra, el más simple, no vale tanto. ¿Las hamburguesas que tenían? ¿Oro, diamante para que te cuesten 90 mil dólares (...) Por ese monto hubieras ofrecido un buffet decente y no le estés ofreciendo a los invitados sándwiches”, precisó la periodista en su programa “Magaly, la firme”.