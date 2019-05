'Melcochita' opina sobre Susana Villarán: "Por amor a sus hijos ha delinquido" [VIDEO]

Pablo Villanueva 'Melcochita' se pronunció en torno a la prisión preventiva dictada a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán , por supuestamente haber recibido aportes ilegales de, al menos, US$4 millones de Odebrecht y OAS para su campaña por el NO a la revocatoria y para su reelección.

Recordemos que el cómico peruano le dio su apoyo en 2014 cuando Villarán de la Puente se lanzó como candidata al sillón municipal.

El cómico peruano manifestó que sigue siendo su "hincha" y tildó de "Pedro" a quiénes hoy le dan la espalda y niegan. "La sigo apoyando, sigo siendo su amigo y su hincha. Eso de la corrupción, ella ha hecho obra. No se sabe, de repente por amor a sus hijos ha delinquido. (Los que estuvieron a su alrededor y ahora no la conocen) son Pedro, (porque) la niegan, como negaron al señor", indicó Villanueva.

LA PROMESA DE MELCOCHITA



En tanto, usuarios de redes sociales lanzaron un video en donde Villanueva afirmaba que si la exalcaldesa hacía algo malo, se retiraba como cómico.

"Si Susana sale y hace algo malo, ódienme, me retiro de cómico y me voy al cementerio", afirmó aquel entonces.

En comunicación con Correo, Pablo Villanueva manifestó al respecto que "no sé si el pueblo quiera que me meta un balazo y que venga la muerto... pero si el pueblo y las redes quieren que me retire, me retiro".

