La actriz Mayra Goñi fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos Repechaje’, por lo que ya no tiene chance alguna de retornar al reality de Latina. En su despedida, dio un emotivo discurso de despedida.

La también modelo fue la segunda eliminada de la noche al obtener por la preparación de ragú con polenta solo nueve puntos., otorgado por el jurado conformado por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías.

“Les he tomado mucho cariño a ustedes, a toda la producción, son increíbles, me voy feliz, he aprendido mucho, me voy no solamente de aquí, sino también de mi país y estoy muy triste por eso”, dijo Goñi.

Finalmente, agradeció haberse ganado el cariño del público porque gracias a la participación en el programa pudieron conocerla un poco más.

Quienes lograron regresar a la competencia fueron los participantes Christian ‘Loco’ Wagner, Fátima Aguilar, Josi Martínez y Rocky Belmonte (estos dos últimos tras empatar en puntaje en el segundo plato de la noche).