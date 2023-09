Hace unos días, el comediante Ricardo Mendoza confirmó que tiene una relación con la actriz Mayra Goñi, luego de una ola de rumores y de fotos de ambos juntos en varios lugares. Sin embargo, ahora la también modelo y cantante lo desmintió y asegura que está soltera.

A través del canal de YouTube ‘No somos TV’, el comediante le confirmó a Cathy Sáenz que sí sale con Goñi, luego que una foto de él besando a la modelos se viralizara en las redes sociales.

“Vamos hablar de Mayra... ¿Quieren saber de Mayra? Les voy a decir para que se acabe, yo salgo con Mayra, ya está, claro que salgo con Mayra, ¿qué pasa con eso? No entiendo”, dijo.

Pero tan solo unos días después, Mayra negó tener pareja en declaraciones al programa ‘¿Cuál es el verdadero?’.

“El amor existe, pero me han tocado malas experiencias en mi vida. (...) ¿Y yo para cuándo? Todavía yo no creo en el amor porque aún no me ha tocado”, expresó.

Pero fue más allá y dijo que está abierta a recibir postulaciones de eventuales salientes.

“Manden su currículo si quieren estar conmigo. Estoy dispuesta a recibir todas las solicitudes”, finalizó la participante de ‘El Gran Chef Famosos’.





