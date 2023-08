Yolanda Medina se encuentra en el ojo de la tormenta tras agredir a una reportera que la tildó de haber sido la amante del exesposo de Marisol. En medio del escándalo, la ‘Faraona de la cumbia’ fue consultada sobre la fuerte acusación en contra de la cantante.

Marisol fue abordada por las cámaras de ‘América hoy’ y evitó negar si la líder de ‘Alma Bella’ se metió en su exrelación que mantuvo con George Núñez, el padre de su hijo York Núñez.

“Yo no puedo decir nada ahorita, pero ya en su momento tendré que decir si son o no son ciertas, pero por ahora, estoy bien (…) En su momento tendré que decir algo, ahorita no puedo decir nada porque a mí también me ha tomado por sorpresa todo esto “, expresó Marisol.

¿Qué dijo Yolanda Medina?

La vocalista de Alma Bella habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y reconoció que sí tuvo una relación con el exesposo de la cantante Marisol, pero aclaró que este vínculo se dio cuando él ya estaba separado. En ese marco, anunció que iniciará acciones legales contra Allison Bedoya, reportera que la tildó de ser la ‘amante’.

“Yo siempre hago un mea culpa, pero cuando mancillan mi honor la verdad que muchas veces he perdido los papeles, pero no voy a permitir que por tener un like, ensucies mi carrera de 23 años. Yo ya le mandé su carta notarial y la voy a demandar por difamación”, afirmó la cantante.