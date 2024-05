Se abrió un nuevo capítulo en la telenovela de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Luego de que la influencer le declarara la guerra, el salsero salió al frente para reafirmar que lo único que la vincula con la hija de Melissa Klug es el bebé que esperan.

En una entrevista para ‘Magaly TV: La Firme’, el artista aseguró que no habrá reconciliación y que sólo intentará llevar la fiesta en paz con su expareja por el bienestar de su bebé, sin embargó Magaly Medina lo sacó al fresco con una reveladora acusación.

Según precisó en su programa de espectáculos, tuvo acceso a conversaciones donde Bryan Torres le hace una escena de celos a Samahara por viajar a Estados Unidos, país donde se encuentra su ex Youna.

“¿Cuándo ella se fue a los Estados Unidos, tu le hiciste una escena de celos, le hiciste un reclamo? (Le dijiste) ya sé porque te has ido, quédate por allá a dar a luz. No me gusta que me vean la cara de tonto”, preguntó la ‘Urraca’ poniendo en aprietos al salsero.

¿Qué respondió Bryan Torres?

Al ser expuesto por la conductora de ATV, Bryan Torres decidió defenderse y negó estar jugando con los sentimientos de Samahara Lobatón. Asimismo, descartó haberla celado con el padre de su primera hija.

“Al contrario todo bien, obvio ¿por qué voy a tener celos? Nada que ver, ambos estamos enfocados en el bebé. Después de todo lo que ha pasado sólo hemos hablado del bebé y la conciliación”, sostuvo el artista.

Por otro lado, Magaly Medina también reveló que fuentes cercanas a Samahara Lobatón le hicieron llegar conversaciones donde Bryan Torres le jura amor a la hija de Melissa Klug, pese a que se pasea por los programas de televisión descartando una reconciliación entre ambos.





