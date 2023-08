La cantante Marisol iniciará acciones legales contra Yolanda Medina y Ángela Vera, ex de George Núñez, por acusarla de haber sido la amante del padre de su primer hijo hace aproximadamente 28 años.

César Aguilar, expareja y actual mánager de ‘La Faraona de la cumbia’, confirmó en ‘América Hoy’ que la artista no se quedará de brazos cruzados y que demandará a ambas mujeres tras considerar que están manchando su imagen.

“Sí, vamos a tomar (acciones legales) con estas dos señoras que han salido a hablar” , señaló Aguilar al ser consultado sobre el escándalo que pone en el ojo de la tormenta a la cumbiambera.

El representante de Marisol defendió a capa y espada a la cantante y despotricó contra Yolanda Medina por lanzar fuertes acusaciones, las cuales asegura, carecen de sustento alguno.

“Cuando no te pueden destruir laboralmente, tratan de destruirte por el lado personal, sentimental. Marisol es un ícono de la cumbia en el Perú y las demás personas que han salido a hablar mal de ella, nunca han logrado nada en la vida”, expresó.

“No sé por qué la señora tuvo que utilizar tantos calificativos en contra de Marisol si cuando uno sabe quién es, no hay necesidad de agredir. Tú sabes lo que has hecho y sabes lo que no has hecho. Entonces, si tú eres consciente de que no eres, entre comillas, lo que te señalan, entonces por qué tienes que ponerte en ese plan”, enfatizó.