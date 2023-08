La actriz y modelo Vanessa Terkes reveló detalles pocos conocidos sobre sus mediáticos romances con famosos ligados al deporte y la política peruana, entre ellos George Forsyth y Juan Sheput, pero de quien habló largo y tendido fue nada menos que Roberto Martínez.

Aunque asegura que guarda los mejores recuerdos del excapitán de Universitario de Deportes, Terkes hizo una fuerte revelación que deja mal parado al expelotero y es que asegura que le fue infiel.

“A mí me cae muy bien Roberto, es una persona con mucho carisma, tiene un florazo y creo que eso le puede llegar a atraer mucho a una mujer, que sea caballeroso, sabe su barrio ‘al mango’, pero no es fiel y eso es algo que una mujer necesita o quiere, por lo menos”, señaló la actriz en una entrevista para el podcast ‘Café con la Chevez’ de Trome.

Vanessa Terkes contó que, en aquel entonces, Roberto Martínez le negó en varias oportunidades que haya sacado los pies del plato, pero finalmente terminó descubriendo su mentira.

“ No sé cuántas veces me habrá sido infiel, pero yo le descubrí una cosilla por ahí que me negó hasta en Fiscalía y luego me enteré de que sí había pasado. Pero yo no me hago bronca por este tipo de cosas, claro que en un primer momento duele”, recordó.

La actriz también confesó que enterarse del engaño la afectó emocionalmente e impidió que pueda trabajar con normalidad, pese a ello, jura que no le guarda rencor a su expareja.

“Me acuerdo que estaba grabando una novela y yo estaba bloqueada, no podía llorar (...) pasaron unos días hasta que pudiera sentir de nuevo. Somos amigos con Roberto, igual casi no salimos mucho para evitar que la gente comente. Yo sí creo en la amistad con el ex”, enfatizó.