Maluma, a través de sus redes sociales, se disculpó con sus miles de fanáticos peruanos tras la cancelación de su concierto que debió realizarse ayer en el Estadio Nacional.

Por intermedio de su cuenta de Instagram, el ‘Dirty Boy’ explicó a sus seguidores que, por problemas técnicos que “escapan de sus manos”, el evento tuvo que cancelarse.

“Mi gente de Perú, aquí estoy. Llegué esta tarde a Lima, pero lastimosamente el concierto quedó cancelado por problemas técnicos y cosas que están fuera de mi alcance. Tenía mucha emoción de cantarles porque era mi primer show del año y era en el estadio. Eran 27 mil personas confirmadas”, señaló afligido el colombiano.

Asimismo, el cantante prometió volver a Lima para brindar una noche inolvidable a todos sus fans que se quedaron con las ganas de escucharlo anoche.

“Creo que todo en la vida pasa por algo, les prometo que voy a volver y que esa fecha no se perderá. La próxima vez que regrese a Lima, vamos a dar ese concierto y será una noche involvidable. Mi gente de Perú, lo siento mucho, pero se me sale de la manos. Ya saben, por problemas técnicos, no se podrá. Besos y abrazos, mi gente. Se les quiere, hasta una próxima ocasión”, concluyó.

