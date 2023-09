Maju Mantilla fue abordada por los medios de comunicación en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez y fue consultada sobre su vínculo sentimental con su aún esposo Gustavo Salcedo, quien recientemente estuvo en el ojo de la tormenta tras ser ampayado ingresando a un exclusivo hotel con una joven.

Hace unos días, la modelo había señalado que se encontraba distanciada del padre de sus hijos, sin embargo, un informe de ‘Magaly TV, la Firme’ dejó en evidencia que seguía viviendo junto al empresario. Tras ello, la prensa fue en busca de sus descargos.

Al ser abordada por un equipo de ‘Amor y Fuego’, la conductora de ‘Préndete’ no pudo ocultar su incomodidad y se negó a aclarar su situación sentimental al considerar que no es una obligación.

“Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla porque tengo hijos pequeños y no me gusta hablar de mi vida privada (...) Yo sé que ustedes asumen muchas cosas y crean historias, en realidad es porque yo no quiero hablar”, manifestó la ex Miss Mundo.

Luego de pedir respeto para sus hijos, Maju Mantilla volvió a dejar en claro que no hablará de su vida privada. “Yo sé que se habla mucho y, como te digo, se crean historias, no me puedo guiar por lo que dicen los demás”, sentenció.