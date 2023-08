En medio del escándalo por el ‘ampay’ de su esposo Gustavo Salcedo ingresando a un hotel con Mariana de la Vega, Maju Mantilla reapareció en un evento y confirmó que su matrimonio atraviesa por una crisis.

La conductora de ‘Préndete’ fue abordada por varios periodistas a su salida de un centro comercial de Santa Anita y, aunque en un primer momento evitó responder sobre el ‘ampay’ de su pareja, terminó reconociendo que su relación no está en su mejor momento.

“No voy a seguir hablando del tema, porque eso va hacer que esto crezca más y va generar malas interpretaciones. Yo no quiero que se tergiverse más y no quiero seguir hablando del tema. Se los digo con bastante respeto y cariño”, sostuvo la exreina de belleza.

“Las conversaciones se hacen en privado, no puedo exponerlas. (¿Pero están distanciados realmente?) Sí estamos distanciados ”, agregó Maju Mantilla, confirmando así el comunicado que lanzó su representante Jorge Fernández.

¿Qué dijo el representante de Maju Mantilla?

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundió el último jueves el comunicado del empresario artístico Jorge Fernández, quien aclaró cuál es la actual situación de la modelo con su esposo Gustavo Salcedo tras el ‘ampay’. “Maju Mantilla nunca se ha encargado de hablar de su vida privada ni de exponer sus problemas familiares”, señala al inicio del pronunciamiento.

En cuanto a la situación sentimental, el comunicado dicta que ambos están distanciados desde antes del escándalo del ampay. “Ellos están distanciados ya hace algún tiempo, antes de que salgan todas estas imágenes, ellos ya venían con problemas”.