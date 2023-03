Magaly Solier volvió a preocupar al público peruano luego de aparecer con el rostro desfigurado en el hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores, lugar en el que se negó a recibir atención médica.

Según información del programa ‘Magaly TV: La Firme’, la actriz, que presentaba hematomas en el tabique, rostro, costillas y cráneo, dijo haber sufrido un accidente mientras manejaba bicicleta. Sin embargo, un doctor del nosocomio descartó el hecho y deslizó una supuesta agresión por parte de la pareja de la protagonista de ‘La Teta Asustada’.

Después de varios intentos para que reciba tratamiento médico, la actriz se retiró del lugar sin operarse, a pesar de haber sido la recomendación de los doctores. “No me voy a operar. No quiero”, dijo.

No obstante, esta situación no es el primer momento difícil que protagoniza, pues tras su éxito en la pantalla grande, la actriz ha sufrido varios momentos trágicos por los que requeriría ayuda profesional.





Los difíciles momentos de Magaly Solier





2013

Hace 10 años, durante enero del 2013, la actriz causó polémica con un tuit que publicó. En él, se habría referido al cantante William Luna, quien le quitó su apoyo a Susana Villarán, quien estaba a punto de ser revocada del cargo de alcaldesa de Lima.

“Espero que los limeños, los verdaderos (no los provincianos que se creen limeños) sepan valorar y ver su decencia, trabajo y coraje de mujer”, escribió en el tuit que borró.





2017

Durante agosto del 2017, la actriz ayacuchana denunció a Erick Plinio Mendoza Gómez, su esposo, por violencia familiar. Sin embargo, varios días después, Erick salió a desmentir a Magaly y confesó que la historia era otra: de acuerdo a Erick, él era la víctima de violencia familiar. “A veces para los hombres es vergonzoso decir a tu amigo: ‘sabes, mi mujer me golpea, me agrede, me insulta’”, reveló el ciclista ayacuchano.

Luego de dicha revelación, Sierra Mendoza, prima de Erick, interpuso una denuncia contra la actriz y afirmó que la golpeó en el rostro. “Fui para calmarla y de pronto yo siento una patada en la nariz, siento que cae algo caliente y pido auxilio. Ella estaba muy violenta y en estado etílico”, dijo para el diario Correo.





2019

En setiembre del 2019, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a Erick Plinio Mendoza Gómez por violencia contra Magaly Solier. El ciclista fue condenado a 1 año y 7 meses de prisión y el pago de 2 mil soles como reparación civil. Además, absolvieron a la actriz por el caso de agresión contra Sierra Mendoza.





2021

Magaly Solier.

Durante setiembre del 2021, la actriz perdió la custodia de sus hijos luego de ser acusada de maltrato físico y psicológico a los menores. Luego de varios meses en silencio, la actriz declaró que extrañaba a sus hijos. “Qué madre no va a extrañar (a sus hijos), pero yo los veo y es como si estuvieran”, dijo.





2022

Meses después de haber perdido la custodia de sus hijos, la actriz fue acusada de incumplir con la pensión alimentaria de los menores, el cual era un monto de 3 mil soles mensuales. Además, Erick Mendoza dijo que la artista no los visitaba. “Parece que no los quisiera y la única vez que vino a visitar a los chicos, vino en una situación como siempre, o sea, se notaba que estaba ebria…”, dijo Erick.

En julio del mismo año, la actriz rompió su silencio y dijo que no pagaba la manutención porque su padre no se había hecho cargo de los menores años atrás. “Mis hijos tenían todo lo mejor en mis brazos. Que siga asumiendo todo el costo, pero yo no le voy a dar nada”, dijo en ‘Magaly TV: La Firme’.

Adicionalmente, reveló que perdió un bebé por culpa de los maltratos físicos de Erick. “Me quitó el motor de mi vida, porque él mató a mi hijita en mi vientre. ¡Me empujó!”, afirmó en el programa.





2023

Magaly Solier.

Hace unos días, el 21 de marzo, la actriz apareció en el hospital María Auxiliadora con el rostro desfigurado. A pesar de presentar hematomas en distintas partes del cuerpo, la actriz se negó a operarse.

Además, la actriz estaba hablando incoherencias y acusó al reportero de ‘Magaly TV: La Firme’ de ser ‘un dron’. Luego, abandonó el nosocomio sin recibir tratamiento médico, por lo que las imágenes difundidas causaron conmoción.





