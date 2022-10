Magaly Medina y Gisela Valcárcel han estado en el ojo de la tormenta luego de protagonizar una pelea mediática tras los comentarios de la ‘Señito’ en ‘El Gran Show’ . La popular ‘urraca’ tildó de “cobarde” a la rubia por no haberle respondido de manera directa en su programa.

“Acá no arrugamos, no usamos escudos, no estamos arrpentidos de lo que dijimos la semana pasada. Acá podemos el cuerpo, no como otras. Lo que hizo Gisela Valcárcel es jugar con la audiencia, al final arrugaste cobarde”, señaló la ‘urraca’

Magaly Medina exclamó que la cobardía y la hipocresía son dos características bastante recurrentes en la presentadora del ‘El Gran Show’.

La presentadora de ‘Magaly Tv, La Firme concluyó que: “Ella (Gisela Valcárcel) toda la vida ha sido buena para las indirectas, la master daster de la hipocresía. Nunca le gusta decir nada de frente”.

