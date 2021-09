Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid confirmaron este martes 7 de septiembre que se convertirán en padres. Sus publicaciones en redes sociales recibieron cientos de mensajes de felicitación, entre ellos, el de su amiga, la conductora de TV Magaly Medina.

A través de sus stories de Instagram, la conductora de “Magaly TV, la firme” compartió la publicación de Deyvis Orosco y escribió un breve, pero sincero mensaje felicitando a la pareja por su anuncio.

“Mil felicidades Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco”, fue el corto mensaje que acompañó la historia de Instagram de Magaly Medina. Como se sabe, la presentadora es amiga de la pareja y de Jessica Newton.

Magaly Medina felicita a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez tras anunciar que serán padres. (Foto: Captura de IG)

Deyvis anunció que será padre

A través de sus redes sociales, el intérprete de “No te creas tan importante” compartió un emotivo video en el que mostró imágenes de los momentos que ha compartido junto a Casandra, y al final de clip mostró la primera ecografía de su bebé.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico , pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Gracias Dios, gracias papá, gracias mi amor @casemaze”, fue el mensaje que escribió junto al video.

Como era de esperarse su post generó un sinfín de reacciones no solo de sus fanáticos, sino también de figuras como Maricarmen Marín y Kattia Palma, quienes no dudaron en desearlo lo mejor en esta nueva etapa.

VIDEO RECOMENDADO

Deyvis Orosco confesó el significado de su tema “Bonsai”

El cantante se presentó en el programa “En boca de todos” y señaló que tenía intenciones de estrenar su nueva canción el 14 de febrero, pero no se sentía preparado ante el fallecimiento de su familiar.