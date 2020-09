La conductora de televisión Magaly Medina celebró que su programa en ATV, “Magaly TV, la firme”, fue el primero en denunciar la contratación del cantante Richard Swing para dar charlas motivacionales en el Ministerio de Cultura durante la etapa de pandemia.

En la edición del 10 de septiembre, la animadora del programa de espectáculos se refirió al caso que presentaron el pasado mes de mayo, y criticó que los espacios dominicales no hayan investigado sobre el tema.

“Hoy una denuncia que se hizo en este programa, no en otro, no en un programa dominical. Ahora los programas dominicales se han convertido en un chiste. Que me disculpen los programas de mi propio canal, pero se han convertido en magazines, (hacen contenido) como el de nosotros”, señaló Medina.

Asimismo, Magaly Medina precisó que su espacio de entretenimiento fue el encargado de poner “en jaque al gobierno” con su investigación.

“¿Cuál programa es el que pone el gobierno a temblar? Ninguno. ¿Quién se dio cuenta que Richard Swing era un payaso al servicio del gobierno? ¿Quién lo denunció? Nosotros, un programa al que algunos se dan el lujo de no llamar periodístico. No me importa. En este programa se puso en jaque al gobierno por esa contratación ominosa, espantosa, vergonzosa del Ministerio de Cultura… Hoy esos audios nos han hecho recordar la peor época de los ‘Vladivideos’”, añadió en su declaración.

Como se recuerda, “Magaly TV: La firme” emitió un informe que reveló que Richard Swing, conocido en el mundo de la televisión por sus escándalos mediáticos con Milena Zárate y Andy V, fue contratado por el Ministerio de Cultura por nueve servicios diferentes y obtuvo un total de 175 mil soles.

