Yahaira Plasencia asistió a la avant premiere de “La Foquita: el 10 de la calle” al lado de la madre e hija de Jefferson Farfán. Para Magaly Medina, el paso de la cantante por la alfombra roja es la oficialización de su relación con el futbolista.

“Así ingresó Yahaira Plasencia por la alfombra roja, del brazo de su suegra y de la hija mayor de Jefferson Farfán (...) Está bien agarrada de la mano (de la hija)”, detalla la presentadora de televisión, haciendo referencia a la cercanía de Plasencia con la menor de edad.

“Es la oficialización. Por supuesto no llegó con él, él llegó solo porque es la estrella de la noche. Su familia y seres queridos han llegado solos”, agregó la popular “Urraca”.

También recordó el viaje de la salsera junto a la hija de Jefferson Farfán a Miami y a Marbella, justo para la concentración del futbolista en su equipo Lokomotiv. “Es la noche en la que él ha dicho que ha llevado a sus tres amores”, enfatiza la periodista.

Sin embargo, habló de la ausencia de los dos hijos que tiene Farfán con Melissa Klug. “No ha querido que se junten o crucen con Yahaira, parecia que ella sabía que Yahaira iba a estar en la avant premiere”, afirmó.

Medina destacó que la supuesta pareja jugó con el misterio sobre si Plasencia estaría en la avant premiere y criticó que aún no se muestren en redes sociales. “¿Por qué no se fotografían? ¿Por qué él no la pone en sus redes sociales, en Instagram? pone a todos, menos a ella”, agregó.

Finalmente, afirmó que Yahaira Plasencia debe estar feliz ahora, “porque se siente la oficial”.

