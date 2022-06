Luego que Ricardo Rondón se sumara a la lista de personajes que han salido a respaldar a Jazmín Pinedo en medio de su enfrentamiento con Magaly Medina, la ‘Urraca’ decidió responderle con todo al conductor de “En Boca de todos”.

La ‘Urraca’ descargó toda su artillería contra el compañero de Tula Rodríguez y le lanzó fuertes calificativos al recordar que durante muchos años él le puso varios adjetivos al momento de criticarla.

“Rondón, el que ha sido un mono con metralleta durante mucho tiempo. Cuando escuché lo que este hombre había dicho, pedí (a la producción) los cientos de insultos que me ha dedicado siendo hombre, cuando él se olvidó su caballerosidad”, arremetió la figura de ATV.

Magaly Medina continuó criticando a Ricardo Rondón por pedirle que pare las agresiones y que sostenga un debate alturado, pese a que él, según recordó, también arremetió en su contra con insultos en diversas oportunidades.

“Pedí que buscaran todas las cosas que él me ha dicho, los insultos más bajos, porque no estamos hablando de una discusión de mujer a mujer, él siendo un hombre me ha dedicado unos insultos tremendos, y ahora me viene a mí a decir que no hablemos, que no pongamos títulos, adjetivos. Hipocresía más grande”, sentenció.

