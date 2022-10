Mafer Portugal nuevamente salió a dar declaraciones sobre la relación que mantiene con su padre Tommy Portugal , además de algunas anécdotas que tuvo con él. Sin embargo, esta vez fue en un conocido programa de YouTube , Chiquiwilo .

En una reciente entrevista con el influencer Chiquiwilo, la cantante relató uno de los pasajes que le tocó vivir cuando le pidió ayuda a Tommy Portugal y este se negó, ya que no contaba con el dinero que ella pedía.

Según comenta Mafer Portugal, este tema se filtró sin saber cómo, hasta llegar a la producción de Latina.

“Yo entré a trabajar a una cafetería, no tenía ni un sol (...) Esta información se filtró en Latina y me hicieron una nota disfrazada. Me dijeron primero cómo me sentía con lo de La Voz, para luego de la nada meterme el tema si era verdad que mi papá no me quiso prestar 40 soles. Mi mamá en ese instante me dijo que no responda nada”, señaló Mafer Portugal.

¿Cómo es la relación de Tommy y Mafer Portugal?

Mafer Portugal se animó a decir que la relación que tiene con su padre, Tommy Portugal, no es nada buena e incluso muchas veces se ha molestado, ya que siempre miente cuando le preguntaban por ella.

“Después nos conocimos en persona, pero nunca hemos salido solos, hasta el día de hoy. Nos empezamos a alejar, ya no me respondía, la relación se empezó a enfriar. Me dolía cuando lo invitaban a la televisión y le decían de su hija y él decía que estaba orgulloso, pero no hablábamos nada. Me decía que no podía verme, pero luego subía historias haciendo otra cosa (...) Hasta el día de hoy no estoy firmada, siempre me ha puesto peros”, sentenció Mafer Portugal.

Hace algunas semanas, la historia entre Mafer Portugal y Tommy Portugal culminó luego que se confirmara la paternidad hacia la también cantante, en medio de polémicas declaraciones de la joven de 20 años, quien señaló en reiteradas ocasiones que el cumbiambero no tenía intenciones de realizarse la prueba de ADN.